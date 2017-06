«So etwas ist der Himmel auf Erden»

Verwunderte Blicke zweier Velofahrer aus den Niederlanden ernten die ersten Wanderer der Genuss- und Bierwanderung in Haslen. Es ist noch nicht Mittag, da schlendern bereits die ersten Wanderer mit Biergläsern um den Hals von Schlatt in Richtung Leimensteig. Die Stimmung der Wanderer ist ausgelassen und man freut sich über die tolle Aussicht auf den Alpstein. «Es ist schon ein wunderbar schöner Flecken Land hier – echt wie der Himmel auf Erden», schwärmt Marco und lacht. Die Wanderer mussten rund fünf Kilometer über den Leimensteig zurücklegen und wurden an acht Stellen verpflegt.

Gäste aus aller Welt in Haslen

Der Anlass war restlos ausverkauft. Die etwas über vierhundert Tickets gingen in wenigen Tagen weg. Unter anderem an Gäste aus Dänemark. Dorte wurde von ihrer Schwester, die hier in Appenzell lebt, zur Wanderung eingeladen und ist nach zwei Verpflegungsposten schon total aus dem Häuschen: «Hier sind alle Leute so nett und fröhlich – ich war noch selten mit so vielen tollen Menschen unterwegs.» Auch Gäste aus den Nachbarkantonen fanden sich ein: «So etwas muss man doch probieren. Eine tolle Sache.» So der Tenor der Gäste.

Veranstalter sind überglücklich

Die Veranstalter der ersten Bier- und Genusswanderung sind zwar den Tag über ziemlich im Schuss, doch ist jedem von ihnen die Freude ins Gesicht geschrieben: «Es ist ein besonders tolles Gefühl, wenn man mit seinen Kollegen aus einer Idee heraus so etwas geniales machen kann», schwärmt Mauro Follador. Er und seine Freunde hatten die Idee im Sommer, etwas Leben nach Haslen zu bringen (FM1Today berichtete). Auch bei Anwohnern kam die Vielzahl der Wanderer gut an: «Endlich läuft hier einmal etwas Tolles.»

Nach der Wanderung stand auch denen, die nicht auf der Strecke unterwegs waren das Festzelt mit Musik und Schalk offen.

(rar)