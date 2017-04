So genossen FM1Today-Leser die Sonne

Wer dieses Wochenende nicht draussen war, hat etwas nicht verstanden. Das schöne Wetter lockte jung und alt nach draussen an den Bodensee, in die Berge oder einfach in den hauseigenen Liegestuhl.

Viele waren im Alpstein unterwegs, in Richtung Säntis oder Seealpsee.

Wer lieber zuhause bleiben wollte, genoss den schönen Tag im hauseigenen Garten, auf dem Liegestuhl.

Grüsse erreichten uns auch von weit weg, aus Bath in England. Auch dort scheint es für einmal schön zu sein.

Die restlichen Fotos findet ihr in der Bildergalerie. Wo habt ihr das Wochenende verbracht? Schickt uns euer Sonnenbild an redaktion@fm1today.ch.

(enf)