So habt ihr «Hallelujah» noch nie gehört

Die 17-jährige Tiffany aus Kansas war kürzlich zusammen mit ihrem Chor in Italien. Dort verbringen sie Spring Break. Die Gruppe singt in zahlreichen Kathedralen während ihrer Exkursion. Als Tiffany in Venedig zu diesem Brunnen kam, konnte sie einfach nicht anders, als die Akustik zu teste. Dabei ist dieses unglaubliche Video entstanden. Es wurde über 125’000 Mal geteilt. Ja, das Mädchen hat wohl eine erfolgreiche Zukunft vor sich:

Das Video erinnert an das autistische Mädchen, das in einem irischen Chor Hallelujah singt:



