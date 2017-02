Wer ist das schönste Ski-Hässchen? © Instagram

Bereits am Montag geht die Ski-WM in St. Moritz los. Lara Gut und Co. kämpfen um einen Platz ganz oben auf dem Podest. Nebst der sportlichen Leistung gibt es optisch auch ganz schön etwas zu sehen. Wir zeigen euch die Ski-Bunnys ganz persönlich.