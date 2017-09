In Frankreich hat ein Sattelschlepper-Fahrer mal so richtig gezeigt, was er drauf hat. Er überquert eine enge Brücke, geladen hat er Dutzende lange Baumstämme.

Einen kurzen Moment denkt man, die Brücke ist zu schmal für den Truck, die Kurve zu eng. Doch mit bravuröser Fahrkunst meistert der LKW-Fahrer die Brücke. (enf)