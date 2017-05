So luxuriös lebt sich’s in der Schweiz

Villa pieds dans l’eau

Von Natur umgeben, wird die «Villa pieds dans l’eau» bald ihren Platz am Ufer des Genfersees finden. Der angehende Neubau macht seinem Namen alle Ehre. Nur wenige Schritte vom Haus entfernt, kann man, beispielsweise an einem schönen Sommertag, seine Füsse im Wasser baden. Auch im Hausinneren hat es ein Planschbecken der grösseren Sorte.

Preis: CHF 35’000’000

Wohnfläche: 1350 m²

Villa in Weinfelden

Die imposante Allee-Zufahrt der Villa bereitet einem einen gebührenden Empfang. Hübsche, kleine Ziergärten runden, zusammen mit dem Outdoor-Pool, das luxuriöse Ambiente ab.

Preis: CHF 5’500’000

Wohnfläche: 550 m²

Königin am Hang über Rapperswil

Die klassisch-moderne Villa mit herrlichem Ausblick steht am Hang bei Rapperswil. Mit «Chilling Lounge», Sitzplatz, Outdoor Pool, Sonnendeck und Whirlpool fehlt es der luxuriösen Ausstattung an nichts.

Preis: CHF 3’500’000

Wohnfläche: 348 m²

10-Zimmer-Villa in Lutry

Dieses prachtvolle Bauwerk steht am Genfersee in der Gemeinde Lutry. Die Bauweise ist etwas älter. Dennoch lässt die atemberaubende Aussicht auf den See und der wunderschöne, englische Rasen das Anwesen sehr imposant wirken.

Preis: CHF 25’000’000

Wohnfläche: 1100 m²

Chalet des Sommets

Die Villa der etwas anderen Art befindet sich noch in der Bauphase. Dennoch ist die auf vier Etagen verteilte Wohnfläche mit etlichen luxuriösen Elementen versehen. Da wäre beispielsweise ein Wellnessbereich oder ein Cheminée im Schlafzimmer.

Preis: CHF 7’650’000

Wohnfläche: 351 m²

Luxuriöses 12-Zimmer-Anwesen

Das beeindruckende Anwesen befindet sich in einer der schönsten Wohngegenden der Schweizer Riviera, der Gemeinde Montreux. Der atemberaubende Blick auf den Genfersee und die einzigartige Innenarchitektur werden der Villa hoch angerechnet.

Preis: CHF 19’950’000

Wohnfläche: 620 m²

8-Zimmer-Villa in Zürich

Eine Home.Cinema-Anlage, eine Fitnesszone, ein Solarium, eine Sauna, ein Dampfbad und ein Ruheraum sind Teil des neu ausgebauten Anwesens. Zusätzlicher Höhepunkt der Villa: Der riesige Indoor-Pool im Erdgeschoss des Anwesens.

Preis: CHF 7’900’000

Wohnfläche: 450 m²

Anwesen bekannter Zürcher Architekten

Die Mischung aus hölzernen Wänden und jenen aus Sichtbeton, lässt den Innenraum dieses Bauwerks einzigartig erscheinen. Designermöbel und verschiedene Gemälde runden das moderne Gesamtbild ab.

Preis: CHF 2’990’000

Wohnfläche: 290 m²

Villa C

In Triboltingen werden vier Villen errichtet. Eine davon ist laut Bauplan die «Villa C». Eine grosse Dachterasse und ein traumhafter Ausblick auf den Bodensee sind die Hauptmerkmale dieses Gebäudes.

Preis: CHF 1’815’000

Grundstückfläche: 379 m²

Villa im mediterranen Stil

Der überwältigende Ausblick auf den Lago Maggiore, die mediterrane Bauweise und der wunderschöne Outdoor-Pool machen das Anwesen zum perfekten Ort, um sich zu entspannen.

Preis: CHF 6’900’000

Wohnfläche: 412 m²