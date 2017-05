So räumt man den Gotthard-Pass. © SDA

So spektakulär kann eine Schneeräumung von oben aussehen. Auf der alten Gotthardstrecke, der Tremola, wurde am Dienstag der letzte Schnee weggeräumt. Die am linken Hang des Val Tremola angelegte weltberühmte Serpentinenstrasse entstand mit dem Bau der Gotthard-Passstrasse.