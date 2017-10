So schafft es Constantin doch ins Stadion

Weil Christian Constantin Ende September den TV-Experten Rolf Fringer tätlich angegriffen hat, wurde er von der Swiss Football League für 14 Monate aus sämtlichen Stadien verbannt. Am Samstagabend wurde bekannt, dass Constantin das Verbot vorerst akzeptiert – und seinen Platz im Tourbillon verkauft.

Die Walliser Fans möchten nicht auf ihren Präsidenten verzichten: FM1-Sportredaktor Marc Baumeler hat vor der Partie zwischen dem FC Sion und dem FC St.Gallen beobachtet, wie Constantin-Masken verkauft wurden. Man kann von Constantins Verhalten im September denken, was man will – witzig ist die Aktion der Fans allemal. Übrigens: Ein Fünftel des Erlöses, der beim Masken-Verkauf zusammenkommt, geht an die Juniorenabteilung des FC Sion.

