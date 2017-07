So schlammig-schön war das OASG

Nicht nur die Veranstalter zogen eine positive Bilanz, sondern auch viele Bands haben sich gefreut, am OpenAir St.Gallen auftreten zu dürfen. So auch die deutsche Band «Die Toten Hosen», die ein Headliner des OASG 2017 war. Für Campino und Co. ist es immer wieder schön, am Openair St.Gallen zu sein, wie sie im Interview erzählen. Nach ihrem sehr gelungenen Auftritt am Freitagabend mischten sie sich unter die Festivalbesucher und beehrten die Leute gleich auf dem Zeltplatz.

Die Stimmung ist etwas ganz Spezielles im Sittertobel. Viel Energie bringen die Gäste ans OpenAir mit. Damit sie mehrere durchzechte Nächte überstehen, müssen die Festivalgänger immer wieder Wege finden, wie sie den Energietank wieder auffüllen. Wenn es das Wetter zulässt, ist ein Bad in der Sitter zum Beispiel sehr hilfreich. Und das war am Freitag tatsächlich möglich. Die einen sind ins kühle Nass gesprungen, um wieder richtig wach und nüchtern zu werden, die anderen brauchten eine Ganzkörperreinigung:

Andere Festivalgänger holten sich ihre Körperhygiene im Säntispark:



Das OASG hat seinem Übernamen «Schlammgallen» wieder alle Ehre erwiesen. Es war ein Auf und Ab mit dem Wetter, aber am Sonntag hat es dann wirklich nur noch geregnet, und da kamen die Fans der Schlammrutsche so richtig auf ihre Kosten.

Aufbruchsstimmung – festgehalten von den Kollegen des «St.Galler Tagblatt»:

Und so gab es dann am Sonntagabend auf dem Gelände nur noch dort grüne Stellen, wo einst ein Zelt stand:

TVO hat eine Sondersendung zum OASG gemacht. So kannst du alle Highlights des Festivals nochmals Revue passieren lassen:

Nun ist der Spass wieder einmal vorbei. Es war schön, wie jedes Jahr. Wir sagen dankeschön und auf Wiedersehen lieben OASG!

(lak)