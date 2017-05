So schnell ist man 20 Millionen los

Die Appenzeller wollen eine neues Hallenbad mit Saunaangebot. Kostenpunkt: 20 Millionen Franken. © FM1Today / Sandro Zulian

Es war ein Sorgenkind der Extraklasse. Das Hallenbad in Appenzell. Jahrelang kämpften Befürworter und Gegner um die Gunst der Stimmberechtigten. An der Landsgemeinde am Sonntag war es dann eine Sache von nicht einmal zwei Minuten.