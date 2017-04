So schön kann Mathe sein

Pietro Boselli wuchs in Italien auf, ging dort zur Schule, zog dann aber nach London um Ingenieurwesen zu studieren. Dies tat er auch, und wie! Im Jahr 2008 bekam er einen Award for Excellence. Er wurde Mentor an seiner Schule, schrieb eine Arbeit über die Optimierung von Flugzeug-Turbinen und durfte diese in Vancouver an einer internationalen Messe präsentieren. Nebst vielen weiteren Auszeichnungen begann er auch Ingenieurwesen zu unterrichten.

Schliesslich schloss er erfolgreich mit dem Doktortitel ab und beendete damit das Studium. Obwohl er heute vor allem als Model arbeitet, ist er seiner Leidenschaft, dem Ingenieurwesen, immer noch treu geblieben. Mit dem Modeln begann er übrigens schon als 6-jähriger Bub. Für eine Kampagne von Giorgio Armani wurde er das erste Mal abgelichtet.

Und so sieht er heute aus:

Beach shot @giampaolosgura Ein Beitrag geteilt von Pietro Boselli (@pietroboselli) am 13. Apr 2017 um 15:28 Uhr

About last week … Ein Beitrag geteilt von Pietro Boselli (@pietroboselli) am 19. Apr 2017 um 7:30 Uhr

All the shades of blue Ein Beitrag geteilt von Pietro Boselli (@pietroboselli) am 24. Mär 2017 um 23:17 Uhr

When I was in the Philippines … I had to use my imagination to workout 🐸 check out my latest YouTube video (link in Bio) Ein Beitrag geteilt von Pietro Boselli (@pietroboselli) am 9. Apr 2017 um 13:02 Uhr

Zucchini shake 😋 Ein Beitrag geteilt von Pietro Boselli (@pietroboselli) am 19. Mär 2017 um 21:47 Uhr

Jet lag and creased shirts are both the subjects of this self portrait. Ein Beitrag geteilt von Pietro Boselli (@pietroboselli) am 9. Feb 2017 um 1:36 Uhr

🍂🍂😊 Ein Beitrag geteilt von Pietro Boselli (@pietroboselli) am 6. Nov 2016 um 8:18 Uhr

Runway creatures creeping up my back 👻 Ein Beitrag geteilt von Pietro Boselli (@pietroboselli) am 23. Aug 2016 um 4:35 Uhr

Venice ride 1 Ein Beitrag geteilt von Pietro Boselli (@pietroboselli) am 6. Aug 2016 um 22:02 Uhr

Quick, have a break Ein Beitrag geteilt von Pietro Boselli (@pietroboselli) am 6. Apr 2016 um 19:01 Uhr

Another day, another dog @models_1uk Ein Beitrag geteilt von Pietro Boselli (@pietroboselli) am 2. Okt 2015 um 8:23 Uhr