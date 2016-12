So schön kann Weihnachts-Werbung sein

Nervige Dauerwerbesendungen können so manch ein Fernsehabend vermiesen. Oft wird die Werbung kaltblütig überspult, man nutzt sie für Pinkelpausen oder macht sich in dieser Zeit einen Tee. Werbung muss aber nicht zwingend blöd sein. Das beweisen folgende Weihnachts-Werbespots dieses Jahr:

1. «Christmas with love from Mrs. Clause» – Marks & Spencer

Das Einzelhandelsunternehmen aus Grossbritannien erzählt die rührende Geschichte eines kleinen Jungen, der sich neue Schuhe für seine Schwester wünscht. Er schreibt dafür einen Brief an Mrs. Clause, die sich direkt auf den Weg macht, um dem kleinen Knirps die Schuhe zu bringen. Ein Spot mit viel Geschwisterliebe und einer Samichlaus-Frau in der Hauptrolle.

2. «Buster the Boxer» – John Lewis

Im Werbespot der Fashionkette «John Lewis» geht es um einen Hund, der unbedingt Trampolin springen will. Doch leider ist das Geschenk für die Kinder gedacht. Traurig schaut er zu, wie diese ihren Spass haben, bis er sich einfach nicht mehr zurück halten kann. So süss!

3. «Come together» – H&M

Im Spot von «H&M» geht es für einmal nicht nur um Kleidung, sondern auch um ganz viel Liebe.

4. «Shared Problem» – Amazon

Nicht immer geht es an Weihnachten um das Schenken und doch können Geschenke so schön sein. Das beweist der Spot von «Amazon». Zwei Kulturen treffen aufeinander und doch verbindet sie so viel. Eine wunderschöne Werbung.

5. «Zeit schenken» – Edeka

Wer kennt ihn nicht, den unglaublichen Stress, den man während der Weihnachtszeit hat. Man muss noch Dies und muss noch Das und vergisst dabei die kleinen schönen Dinge im Leben. Dieser Spot von Edeka erinnert uns daran, dass an Weihnachten vor allem eins zählt, die Familie.

6. «English for beginners» – Allegra

Der wohl schönste Werbespot dieses Jahres kommt von der polnischen Auktionswebseite Allegro. Es geht um einen Grossvater, der Englisch lernt und das aus einem ganz speziellen Grund. Dieser Spot lässt alle ein kleines Tränchen verdrücken.

7. «Coming Home for Christmas» – Heathrow Airpot

Was gibt es Süsseres als zwei Teddybären, die für Weihnachten nach Hause fliegen. Diese Werbung des Flughafen Heathrow zaubert bestimmt jedem ein Lächeln ins Gesicht.

8. «Zusammen spenden» – Migros

In der Werbung der Migros kann sich der Teddybär zwar nicht bewegen, dennoch ist er «härzig».

9. «Familie Hellmann» – Penny

Der Lebensmitteldiscounter «Penny» macht Weihnachtswunder wahr. Ein älteres Paar lebt alleine in ihrem Haus, beide Kinder sind ins Ausland gezogen, an die Enkelkinder erinnern nur ein paar Fotos. Doch dieses Jahr ist zu Weihnachten alles anders. Die Familie findet wieder zusammen und dieses Wiedersehen geht ans Herz.

10. «No empty Chairs» – Ikea

Bei Ikea soll an Weihnachten niemand alleine sein. Ein Mann, der Weihnachten alleine feiert, wird von einer Familie eingeladen, um Weihnachten mit ihnen zu feiern.

11. «Frankie’s Holday» – Apple

In der Apple-Weihnachtswerbung singt ein kleines Mädchen mit einem alten Mann. «Öffne das Herz für jeden», lautet das Motto.

(abl)