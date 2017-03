So schützt man sich vor Einbrechern

Pro Jahr wird im Kanton St.Gallen rund 2000 Mal eingebrochen © Archiv

Im Kanton St.Gallen wird pro Jahr rund 2000 eingebrochen. Obwohl die Zahl der Einbrüche rückläufig ist, nimmt die Unsicherheit in der Bevölkerung zu. Deshalb erklärt die Kantonspolizei an der Immo Messe in St.Gallen, was präventiv getan werden kann.