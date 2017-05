So sehen die neuen Postauto aus

Die alten Doppelstöcker sind in die Jahre gekommen, deshalb hat die Geschäftsleitung der Postauto Schweiz 19 neue in Grossbritannien bestellt. Das ist eine Premiere: Künftig werden in der Ostschweiz die ersten und einzigen britischen Doppelstöcker verkehren.

Die neuen Postautos sollen bequemer als die alten Gelenkpostautos sein, denn der Anteil der Sitzplätze ist deutlich höher als bei den alten. Ausserdem haben die Wagen drei statt zwei Türen und auf beiden Stöcken gibt es Doppelbildschirme und kostenloses WiFi, wie die Postauto AG schreibt.

Am Samstag wird der neue gelbe Doppelstöcker der Bevölkerung in Engelburg vorgestellt – man kann die beiden Fahrzeuge, die demnächst ihren Betrieb aufnehmen, im Rahmen eines Tages der offenen Tür bei der dortigen Postauto-Einstellhalle besichtigen.

