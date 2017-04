So sieht das neue «Dirty Dancing» aus

Am 24. Mai wird auf dem US-Sender ABC eine dreistündige Version des Kultfilms «Dirty Dancing» gezeigt. «People» hat nun exklusiv einen ersten Trailer dazu bekommen. Und so wird das aussehen:



Die Geschichte ist bekannt: Frances «Baby» Houseman verliebt sich in den Sommerferien in den Tanzlehrer Johnny Castle. Weil die beiden aus unterschiedlichen sozialen Schichten kommen, ist das natürlich nicht so einfach. Und die Eltern von «Baby» finden Johnny auch nicht so unglaublich lässig.

Schaut man sich den Trailer an, wird klar, dass ABC viele Szenen möglichst nahe am Original angelehnt hat. Nicht fehlen darf der berühmte Satz «Nobody puts Baby in the corner» und die berühmte Hebe-Szene. Aber ob das genügt, um die kritischen Fans des Originals zu überzeugen.

Im TV-Remake wird nun versprochen, dass «noch tiefer in die Geschichte» eingetaucht wird und auch gezeigt werden soll, was mit Baby und Johnny nach dem Sommer passiert. Natürlich gibt es im Fernseh-Musical auch neue Versionen der beliebten Songs wie «Time of My Life», «Love Man», «Do You Love Me», Hungry Eyes» und «She’s Like the Wind».

Hier noch der Trailer der Originalversion von 1987:

Auf Instagram haben einige der Remake-Stars auch schon viele Bilder geteilt:

Ein Beitrag geteilt von Debra Messing (@therealdebramessing) am 5. Apr 2017 um 18:33 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Sarah Hyland (@therealsarahhyland) am 5. Apr 2017 um 14:14 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Abigail Breslin (@abbienormal9) am 5. Apr 2017 um 18:48 Uhr

(rr)