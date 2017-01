So sieht ein Hai-Angriff aus

Das Video zeigt einen Taucher an der Küste Australiens. Er filmt seinen Tauchausflug mit einer Kamera. Plötzlich greift ein Bullenhai den Taucher wie aus dem Nichts an. Der Mann wehrt sich mit einer Harpune und kann den aggressiven Hai abwehren. In der Videounterschrift auf Youtube fragt sich der Urheber des Videos dann auch: «Has anyone seen unprovoked aggressive behaviour like this from a bull shark before?»

«Hat irgendjemand ein solch aggressives Verhalten eines unprovozierten Bullenhais schon einmal gesehen?»

(saz)