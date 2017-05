So sieht es in einer Klick-Farm aus

Für wenig Geld bekommt man ganz viele Klicks. Ein Video, das derzeit die Runde macht, soll zeigen, wie es in einer Klick-Farm in China aussieht. Angeblich werden hier positive App-Bewertungen abgegeben. Illegal ist dies nicht, allerdings auch nicht wirklich ethisch. Facebook investiert zum Beispiel ziemlich viel Geld in die Bekämpfung solcher Klick-Farmen.

Russian man visited Chinese click farm.They make fake ratings for mobile apps and things like this.He said they have 10,000 more phones pic.twitter.com/qE96vgCCsi

