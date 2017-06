Rekordjahr in Sachen Geburten

Entgegen ersten provisorischen Zahlen hat die Gebärfreudigkeit in der Schweiz 2016 nicht ab-, sondern zugenommen und den höchsten Stand seit 45 Jahren erreicht. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

In der Schweiz sind vergangenes Jahr 87’900 Kinder zur Welt gekommen, so viele wie nie mehr seit 45 Jahren. Die Lebenserwartung steigt weiter an, vor allem bei den Männern.