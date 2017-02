So war das FM1 VIP Konzert mit Amy Macdonald

Amy Macdonald während des FM1 VIP Konzert. © FM1 (Celia Rogg)

Am Montagabend durften einige glückliche FM1-Hörer ein exklusives FM1 VIP Konzert mit Amy Macdonald geniessen. So erlebten die Gewinner der Tickets im BBC in Gossau das wohl privateste Konzert ihres Lebens.