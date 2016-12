So wird der freie Fall der Männer-Abfahrt

Es ist kalt. Viele Leute drängen sich in die Gondelbahn. Sie führt direkt zum Piz Nair. Dem Berg, von wo aus die Männer an der Ski-WM in St.Moritz jeweils die Abfahrt starten. Schon von weitem sieht man ein Transparent mit der Aufschrift «Free Fall ahead». Dort ist er also, der freie Fall. Ein Steilhang, der die Fahrer der Abfahrt innert Sekunden über 100 Stundenkilometer beschleunigen lässt.

187 Stufen

Es sind viele Stufen, welche die Fahrer jeweils hinauf steigen müssen, bevor sie sich ins Glück oder Unglück stürzten. 187 Stufen um exakt zu sein. Mitten im Felsen. Schon beim Aufstieg breitet sich ein mulmiges Gefühl im Magen aus. Man kann nur annähernd erahnen, mit welcher Anspannung Carlo Janka und Co. den Felsen erklimmen.

Heftig schnaufend kommt man oben an. Sieht das Transparent direkt darüber: «Free Fall ahead». Vor dem «Starthaus» stehen Menschen in blau-gelben Skianzügen. Unter ihnen Andri Schmellentin, Sponsoringleiter der Ski-WM. Er erklärt, dass bereits jetzt mit den Vorbereitungen für die Startrampe begonnen wird. «Die Präparierung der Piste passiert laufend. Im Moment werden Schneehäufen produziert. Diese werden Anfang Januar mit einem kleinen Pistenfahrzeug hinauf geschoben.» Dieses Pistenfahrzeug sei speziell klein und an einem Drahtseil befestigt. Nur so sei es möglich, den Schnee in den Steilhang zu bringen.

Athleten geniessen den Start

«Der ganze Schnee, den wir für die Piste brauchen, ist Kunstschnee. Dadurch können wir garantieren, dass die Schneebeschaffenheit überall gleich ist», ergänzt Schmellentin. Soweit fertig gestellt, damit erste Testfahrten durchgeführt werden können, ist die Piste im Februar. Bei Testfahrten werde die Strecke dann Abschnittweise getestet. «Wichtig ist, dass beispielsweise die Sprungweiten stimmen, dass man eine gute Weite erreicht und die Piste sicher ist.» Dies sei wichtig, da die Fahrer innerhalb von 4,6 Sekunden schon 100 Stundenkilometer schnell sind.

«Der freie Fall ist für die Fahrer stets eine Herausforderung», sagt Schmellentin, «Klar ist es eine Überwindung. Der Start ist flach, man stürzt sich direkt ins Gefälle.» Aber: Die Fahrer würden diese Herausforderung auch geniessen und vor allem das unglaublich Panorama auf der Plattform.

Der Blick in die Tiefe

Das Panorama ist wirklich unglaublich und ein erster Blick durch das Startloch unbehaglich. Dennoch bekommt jeder Besucher ein «Gstältli» umgeschnallt, mit dem er sich so richtig über die Felskante in den freien Fall lehnen kann. Der Blick hinunter ist ungeheuerlich. Zwar hat es auf der steilen Felswand noch kein Schnee aber nur schon beim Gedanke, hier herunter fahren zu müssen, zittern die Beine. «Wie können die nur?», ist der erste Gedanken. «Niemals!», der zweite und «ich will wieder zurück», das erste Wort, das man heraus bringt.

Krass. Krass. Was im Fernsehen zwar steil und wirklich streng aussieht, wirkt in der Wirklichkeit beinahe utopisch. Erst jetzt wird einem bewusst, dass sich die Fahrer regelrecht eine Felswand hinunterstürzen. Eine steinige, wenn auch mit etwas eisigem Schnee betupfte Felswand. Krass.

«Der Kameramann des SRF muss sich jeweils rund 50 Meter auf eine Plattform abseilen. Von dort aus kann er die Fahrer beim Start filmen», unterbricht Andri Schmellentin den Gedankenfluss und zeigt auf Metallketten, die im Felsen befestigt sind. Auch die einzelnen Streckenposten befestigen sich an diesen Vorkehrungen.

Der letzte Gast lehnt sich über die Felskante. Fotoapparate knipsen. Der Gast lächelt in die Kamera, schwingt seine Arme zu Seite, improvisiert das Fliegen. Fliegen werden auch die Skirennfahrer am 9. bis 10. Februar 2017 an der Ski-WM. Auch sie werden sich über die Felskante lehnen, Fotoapparate knipsen, vielleicht umspielt ein Lächeln die Lippen ihre Hände umklammern jedoch fest den Griff der Skistöcke. Ihre Arme sind bereit zum Kampf.

Und so wurde der freie Fall gebaut:

Bruno Kernen fuhr die Strecke im 2016 mit einer 360 Grad-Kamera hinunter: