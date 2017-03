© zVg/Tommy Mardo

In Originalformation gehen die Söhne Mannheims auf Tour. Neben den grossen Hits der vergangenen Jahre, werden sie auch Songs ab dem neuen Album «Mannheim» spielen, das Ende April erscheint. Am Dienstag, 09. Mai sind die Söhne Mannheims live im Festspiel- und Kongresshaus in Bregenz.