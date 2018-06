Sojus-Kapsel an ISS angedockt

Der deutsche Astronaut Alexander Gerst kurz vor dem Sojus-Start (Archiv) © KEYSTONE/AP REUTERS POOL/SHAMIL ZHUMATOV

Zwei Tage nach dem Start im kasachischen Baikonur hat eine Sojus-Kapsel mit drei Astronauten aus Deutschland, Russland und den USA am Freitag die Internationale Raumstation ISS erreicht. Um 15.01 Uhr MESZ dockte die Kapsel an der Station an.