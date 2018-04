Soldaten in Myanmar verurteilt

Weil sie Rohingya getötet haben, sind mehrere Soldaten der Armee Myanmars verurteilt worden. (Archiv) © Keystone/AP/Aung Shine Oo

Die Armee in Myanmar hat mehrere Soldaten wegen der Tötung von zehn Mitgliedern der muslimischen Rohingya-Minderheit bestraft. Die sieben Soldaten sind zu zehn Jahren Zwangsarbeit in einem «Gefängnis in einer abgelegenen Region» verurteilt worden.