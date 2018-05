«Solo: A Star Wars Story» wenig erfolgreich auf Platz 1

Alden Ehrenreich (l) und Joonas Suotamo spielen eine Szene von "Solo: A Star Wars Story". Der Film belegte am Wochenende vom 25. bis 27. Mai 2018 in den US-Kinocharts den ersten Platz, allerdings weniger erfolgreich als erwartet. (Archiv) © Keystone/AP/JONATHAN OLLEY

Der «Star Wars»-Ableger «Solo» hat an den nordamerikanischen Kinokassen enttäuscht. «Solo: A Star Wars Story» spielte am langen Feiertagswochenende in den USA und Kanada bis Sonntag rund 83 Millionen Dollar ein, wie der «Hollywood Reporter» berichtete.