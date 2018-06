«Solo» in Nordamerika weiter vorn – aber mit schwachen Zahlen

"Solo: A Star Wars Story" schwächelte auch an seinem zweiten Wochenende in Nordamerika. Zwar führt der Film die Kinocharts deutlich an, er bleibt aber um die Hälfte hinter den Einspielergebnissen seines Vorgänger "Rogue One" im vergleichbaren Zeitraum. (Archivbild) © Keystone/AP Lucasfilm/JONATHAN OLLEY