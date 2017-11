Sommerhit «Despacito» räumt bei den Latin Grammy Awards ab

Mehr als vier Grammys könnte er sowieso nicht halten: Der Puertoricaner Luis Fonsi gewann an den 18. Latin Grammy Awards in Las Vegas mit seinem Hit "Despacito" gleich vier Preise. © KEYSTONE/AP Invision/ERIC JAMISON

Der Sommerhit «Despacito» hat bei den Latin Grammy Awards abgeräumt. Der Song des Puertoricaners Luis Fonsi erhielt an der Gala am Donnerstag in Las Vegas gleich vier Auszeichnungen, unter anderem den Preis für den Song des Jahres.