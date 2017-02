Sommers Mönchengladbach verliert gegen Fiorentina

Die Deutschen dominierten die Partie und liessen kaum Chancen der Gäste zu. Sommer konnte erst in der 84. Minute erstmals sein ganzes Können zeigen. Den Gegentreffer kassierte der Schweizer Nationalgoalie kurz vor der Pause: Federico Bernardeschi zirkelte an seinem 23. Geburtstag einen Freistoss aus gut 25 Metern unhaltbar ins rechte Lattenkreuz.

Die vom ehemaligen FCB-Trainer Paulo Sousa trainierte Fiorentina konnte den vor allem vor der Pause zahlreichen Angriffen der Gastgeber trotzen. Mönchengladbach musste auf den verletzten Raffael verzichten; Josip Drmic kam in der 64. Minute zum Einsatz. Aber auch er konnte nicht verhindern, dass die Gladbacher nach vier Siegen und einem Remis unter dem neuen Coach Dieter Hecking erstmals verloren. Trotz der schlechten Ausgangslage bleibt Sommer optimistisch: «Wir hätten heute drei, vier Tore machen können, deshalb sind wir für das Rückspiel auch positiv gestimmt.»

Eine 0:1-Niederlage muss auch Tottenham am kommenden Donnerstag wettmachen. Die Londoner verloren in Bestbesetzung beim belgischen Vertreter Gent durch einen Treffer des Franzosen Jérémy Perbet in der 59. Minute. Die Torvorlage gab der frühere Schweizer Junioren-Internationale Danijel Milicevic. Der nun für Bosnien spielende Stürmer hatte später die Möglichkeit zum 2:0, scheiterte aber an Tottenham-Goalie Hugo Lloris, der an Ball noch an den Pfosten lenken konnte.

Ludogorez Rasgrad, das sich auf Kosten des FC Basel den dritten Platz in der Champions-League-Gruppe und damit die Qualifikation für die Sechzehntelfinals gesichert hatte, verlor das Hinspiel zuhause 1:2 gegen den FC Kopenhagen.

Souverän trat Olympique Lyon in Alkmaar auf. Zweifacher Torschütze beim 4:1 der Franzosen war Alexandre Lacazette.

Krasnodar – Fenerbahce Istanbul 1:0 (1:0). – 32’460 Zuschauer. – Tor: 4. Claesson 1:0.

Alkmaar – Lyon 1:4 (0:2). – 16’098 Zuschauer. – Tore: 36. Tousart 0:1. 45. Lacazette 0:2. 57. Lacazette 0:3. 68. Jahanbakhsh (Foulpenalty) 1:3. 94. Aouar 1:4.

Gent – Tottenham 1:0 (0:0). – 20’000 Zuschauer. – Tor: 59. Perbet 1:0.

Astra Giurgiu – Genk 2:2 (1:1). – 5000 Zuschauer. – Tore: 25. Castagne 0:1. 43. Budescu 1:1. 83. Trossard 1:2. 90. Seto 2:2.

Borussia Mönchengladbach – Fiorentina 0:1 (0:1). – 41’863 Zuschauer. – Tor: 44. Bernardeschi 0:1. – Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer und Drmic (ab 64.), ohne Elvedi (Aufbau) und Sow (nicht im Aufgebot).

Olympiakos Piräus – Osmanlispor Ankara 0:0. – Bemerkungen: 74. Rote Karte gegen Viana (Olympiakos).

Rostow – Sparta Prag 4:0 (3:0). – 6100 Zuschauer. – Tore: 15. Mevlja 1:0. 37. Polos 2:0. 40. Noboa 3:0. 68. Azmoun 4:0. – Bemerkungen: 32. Gelb-Rote Karte gegen Konaté (Sparta Prag).

Ludogorez Rasgrad – FC Kopenhagen 1:2 (0:1). – 14’257 Zuschauer. – Tore: 2. Abel (Eigentor) 0:1. 53. Toutouh 0:2. 81. Keserü 1:2. – Bemerkungen: 96. Rote Karte gegen Gregus (Kopenhagen).

Celta Vigo – Schachtar Donezk 0:1 (0:1). – 20’000 Zuschauer. – Tor: 26. Gustavo Blanco 0:1.

(SDA)