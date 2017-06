Sommerspiele 2024 und 2028 sollen gleichzeitig vergeben werden

IOC-Spitze will Paris und Los Angeles als Gastgeber © KEYSTONE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Die Olympischen Sommerspiele 2024 und 2028 sollen gleichzeitig an die Bewerber Paris und Los Angeles vergeben werden. Diesen Vorschlag macht die Spitze des Internationalen Olympische Komitees (IOC).Über den Vorschlag werden die IOC-Mitglieder an einer Sondersitzung am 11. und 12. Juli entscheiden.