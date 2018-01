Deutschland: Sondierungen in Schlussphase

Auf Biegen und Brechen: Bundeskanzlerin und CDU-Parteichefin Merkel und SPD-Chef Schulz ringen in Berlin um eine grosse Regierungskoalition (in einer Aufnahme vom Mittwoch). © Keystone/EPA/Omer Messinger

Die Sondierungen über eine Regierungsbildung zwischen SPD, CDU und CSU sind am Donnerstag in Berlin in die Endrunde gegangen. Eine Einigung könnte erst in der Nacht zum Freitag stehen.