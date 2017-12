Schweizer wollen dritten ESC-Erfolg

«Während in den vergangenen Jahren vielleicht rund 150 Songs eingereicht wurden, waren es in diesem Jahr 670», sagte Reto Peritz, Leiter der Schweizer ESC-Delegation, der Deutschen Presse-Agentur. Eine Jury aus Musikfachleuten, ESC-Fans und Fernsehzuschauern hat daraus sechs Songs für die Entscheidungsshow gewählt, die am 4. Februar im Schweizer Fernsehen läuft.

Die Lieder seien mit verschiedenen Stimmen getestet worden, um die perfekte Interpretation zu finden. «Ich glaube, wir haben noch nie so eine Bandbreite gehabt», sagt Peritz. Sechs Finalisten präsentierten Songs mit teils klassischen, rockigen oder modernen Elementen. Dabei sei auch ein Singer-Songwriter-Team. Dessen Beitrag entstand bei einem Songwriter-Camp im Sommer, ebenfalls ein Novum.

Die Schweiz hat den Wettbewerb wie Deutschland zweimal gewonnen: Bei der Premiere 1956 mit Lys Assia und 1988 mit der Kanadierin Celine Dion («Ne Partez Pas Sans Moi»). Zuletzt war sie 2005 unter den Top Ten – mit einem achten Platz. «Wir haben eine gewisse Durststrecke hinter uns», räumt Peritz ein. Im vergangenen Jahr schied Miruna Manescu mit der Band Timebelle im Halbfinale aus. «Der Wettbewerb ist eine tolle Plattform für junge Künstler, unabhängig vom Ergebnis», sagt Peritz. «Der Wettbewerbsgedanke gehört aber natürlich dazu.» Er wünsche sich «ein tolles Resultat» in Lissabon.

(SDA)