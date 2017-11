Sony zieht wegen Spacey-Beteiligung Film zurück

Kevin Spacey (r) als J. Paul Getty im Film "All the Money of the World". Wegen den Belästigungsvorwürfen an Spacey verzichtet Sony darauf, den Film auf dem AFI-Filmfestival in Los Angeles zu zeigen. (Screenshot Trailer) © Screenshot Trailer

Sony Pictures hat nach den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs am Montag Ridley Scotts Film «All the Money in the World» mit Kevin Spacey in einer Hauptrolle vom AFI-Filmfestival in Los Angeles zurückgezogen.