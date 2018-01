«Wir sind in aller grösster Sorge», wird Thomas Fuchs, Ex-Springreiter und langjähriger Weggefährte von Melliger im «Blick» zitiert. Der 64-jährige Melliger ritt mit seinem Wallach Calvaro zu zahlreichen Erfolgen. Unter anderem gewann er zwei Silbermedaillen an Olympischen Spielen – im Einzel in Atlanta 1996 und im Team 2000 in Sydney.

(SDA)