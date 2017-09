Der Soul-Sänger Charles Bradley ist seinem Krebsleiden erlegen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/RON HARRIS

Der Soul-Sänger Charles Bradley ist tot. Nach einem langen Kampf gegen den Krebs starb er am Samstag in New York im Kreise seiner Familie, Freunde und ehemaligen Band-Mitglieder, wie das Magazin «Billboard» unter Berufung auf sein Management berichtete.Er war 69 Jahre alt.