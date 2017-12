«Sound of Music»-Star Heather Menzies-Urich 68-jährig verstorben

Die kanadische Schauspielerin Heather Menzies-Urich (links) erlag einem Hirntumor an Weihnachten. (Archivbild mit Kym Karath und Debbie Turner) © KEYSTONE/AP Invision/CHRIS PIZZELLO

Die kanadische Schauspielerin Heather Menzies-Urich, die vor rund einem halben Jahrhundert mit ihrer Rolle in dem Musicalfilm «The Sound of Music» berühmt wurde, ist tot. Sie erlag an Heiligabend im Alter von 68 Jahren einem Hirntumor.