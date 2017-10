Soziale Ausgaben vermindern Armut um mehr als die Hälfte

Ohne Unterstützung durch staatliche oder private Institutionen würden in der Schweiz rund 700'000 Personen mehr unter die Armutsgrenze fallen. (Themenbild) © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Fast 600’000 Menschen leben in der Schweiz in Armut. Ohne soziale Unterstützung durch staatliche oder private Institutionen wären es mehr als doppelt so viele.