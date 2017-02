SP-Nationalrätin Allemann will Berner Regierungsrätin werden

Evi Allemann - hier am 10. Januar im Bundesmedienzentrum - will von der Bundespolitik zurück in die Kantonspolitik. © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Die Berner SP-Nationalrätin und Präsidentin des VCS Schweiz, Evi Allemann, will Berner Regierungsrätin werden. Am Freitag hat sie per Kurznachrichtendienst Twitter ihr Interesse angemeldet. Schon seit längerer Zeit sprach Allemann von einem «ernsthaften Interesse» an diesem Amt.