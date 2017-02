SpaceX bricht Start zur ISS wegen Triebwerksproblem ab

SpaceX wartet lieber einen Tag, als eine weitere Panne zu riskieren. Der Start des Versorgungsflugs zur Raumstation ISS wurde auf morgen Sonntag verschoben. © KEYSTONE/AP Orlando Sentinel/RED HUBER

Wenige Sekunden vor dem geplanten Start am Samstag in Florida hat das US-Unternehmen SpaceX einen Versorgungsflug zur Internationalen Raumstation ISS verschoben. Grund für den Abbruch des Starts am Kennedy Space Center sollen Triebwerksprobleme gewesen sein.