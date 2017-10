Spätsommer, wo bist du?

Es ist für manche Menschen die schönste Jahreszeit überhaupt: Der Spät- oder auch Altweibersommer. Die Blätter färben sich langsam orange, die Sonne strahlt golden vom Himmel und die Temperaturen sind gerade richtig, um lange Spaziergänge oder Wanderungen zu unternehmen. Doch wo versteckt sich der Spätsommer dieses Jahr?

Kühler September in der Ostschweiz

Beim Altweibersommer handelt es sich eigentlich um eine Phase mit stabilem, schönem Wetter im Spätjahr – meistens im September. Dieses Jahr scheint der Altweibersommer aber übersprungen. «Der September war zu kühl. In St.Gallen hatten wir diesen September ein Temperatur-Defizit von zirka 1,4 Grad», sagt Cedric Sütterlin von MeteoNews. «Ausserdem war es deutlich zu nass. Zum Teil hat es in der Ostschweiz drei Tage lang geregnet und es wurden Rekord-Regensummen erreicht.» Auch die Sonne schien laut Cedric Sütterlin im September unterdurchschnittlich wenig.

«Sonnenschein zugute»

Der Regenschirm war die letzen Tage ein treuer Begleiter, wegen einer Kaltfront wurde es immer wieder kühl und nass. Immerhin: Heute Mittwoch sieht die Wetterlage schon erfreulicher aus. «Neben ein paar Nebelfeldern haben wir in der Ostschweiz viel Sonnenschein zugute, dazu gibt es angenehme Temperaturen von 16 bis 20 Grad.» Freuen dürfen wir uns auch auf morgen Donnerstag, dann soll es gleich nochmals sonnig werden.

Spätsommer hat es schwer

Ist der Spätsommer dieses Jahr also einfach zu spät dran? «Schwer zu sagen», meint Cedric Sütterlin, denn lange kann sich das schöne Wetter nicht halten. «Am Freitag kommt voraussichtlich schon die nächste Kaltfront. Im Moment kann sich einfach kein Hochdruckgebiet etablieren.»

Der böse Nebel

Die Chance besteht laut Cedric Sütterlin trotzdem, dass es noch einige schöne Spätsommertage gibt. «Vielleicht Mitte/Ende Oktober oder sogar im November. Leider kommt uns dann aber der Nebel in die Quere.» Der Nebel ist in den späteren Monaten ausgeprägter und nimmt wieder ein paar Sonnenstrahlen weg. Ist uns also der richtig schöne Spätsommer doch abhanden gekommen? «Ich denke, das liegt im Auge des Betrachters», meint Cedric Sütterlin. «Nebel kann schliesslich auch sehr schön sein.» Am besten also, wenn man sich den Herbst einfach selbst goldig macht.

(kov)