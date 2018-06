Spanien nimmt 629 Flüchtlinge auf

Die neue spanische Regierung hat am Montag in Madrid zugesagt, die 629 Flüchtlinge und Migranten aufzunehmen. Seit dem Wochenende streiten sich Italien und Malta darüber, wer die Asylsuchenden aufnehmen soll. © KEYSTONE/AP SOS Mediterranee/KENNY KARPOV

Spanien wird die 629 Flüchtlinge an Bord des von Italien abgewiesenen Rettungsschiffs «Aquarius» aufnehmen. Das teilte die Regierung des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez am Montag in Madrid mit.