Francos Leiche soll umgebettet werden

Spaniens Parlament fordert, dass der Leichnam Francos aus seinem Mausoleum geholt wird. © KEYSTONE/AP/FRANCISCO SECO

In Spanien hat das Parlament die Umbettung des Leichnams von Diktator Francisco Franco gefordert. Ein entsprechender Entschliessungsantrag der Sozialisten (PSOE) wurde am Donnerstag in Madrid angenommen.