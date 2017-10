Spaniens Regierung prüft «alle Optionen» im Umgang mit Katalonien

Wie geht es weiter? Ministerpräsident Rajoy berät in einer Sondersitzung seines Kabinetts über den weiteren Umgang mit den katalanischen Separatisten. © KEYSTONE/AP/PAUL WHITE

Die spanische Regierung ist am Mittwoch zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen, um über das weitere Vorgehen im Konflikt mit Katalonien zu beraten. In der Ministerrunde seien «alle Optionen» auf dem Tisch, hiess es in Madrid aus Regierungskreisen.