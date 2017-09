Mario Mola verteidigte den Triathlon-WM-Titel mit Erfolg. Der Spanier erreichte zum Abschluss der WM-Serie am Grand Final in Rotterdam den 3. Rang © KEYSTONE/AP The Canadian Press/JASON FRANSON

Mario Mola gewinnt zum zweiten Mal in Folge die WM-Serie und damit den Weltmeistertitel im Kurzdistanz-Triathlon der Männer.Am Grand Final in Rotterdam belegte der 27-jährige Spanier bei strömendem Regen den 3. Rang.Dies reichte in der Endabrechnung zur erfolgreichen Titelverteidigung.