Spanisches Verfassungsgericht stoppt Referendums-Gesetz

Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy erklärte, er werde das Referendumsgesetz vor dem Verfassungsgericht anfechten. Die Richter hoben es in einer Dringlichkeitssitzung ohne ihn auf. © KEYSTONE/AP/FRANCISCO SECO

Das spanische Verfassungsgericht hat die Pläne für ein Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober in Katalonien vorerst gestoppt. Einen Tag nach der Verabschiedung des umstrittenen Gesetzes im Regionalparlament hoben es die Richter in Madrid am Donnerstagabend wieder auf.