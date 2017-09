SPD will in die Opposition gehen

Die SPD fährt bei den Bundestagswahlen in Deutschland eine schwere Schlappe ein. Die Partei zieht daraus die Konsequenzen und will in die Oppositon gehen. © KEYSTONE/EPA/Ronald Wittek

Die SPD will nach der historischen Wahlpleite vom Sonntag in die Opposition gehen. «Wir werden den Oppositionsauftrag der Wähler annehmen», sagte Parteivize Manuela Schwesig am Sonntagabend.