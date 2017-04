Speed Badminton: 9. Schweizer Meisterschaft in Buchs

Die noch junge Sportart Speed Badminton vereint Elemente aus Badminton, Squash und Tennis. Das Spiel ist schnell und bietet viel Action. Neben der Action ist die Trendsportart so beliebt, weil sie leicht zu erlernen ist und immer und überall gespielt werden kann. Alles was man zum Spielen benötigt sind zwei Schläger und einen Speeder. Die Speeder („Bälle“) sind für draussen konzipiert, windstabil bis zu Windstärke vier und fliegen zielgenau über eine Distanz von bis zu 30 Metern.

Bereits neun Vereine in der Schweiz

Viele die heute bereits Speed Badminton spielen, sind zufällig auf die Sportart aufmerksam geworden und haben diese dann im eigenen Garten, im Freibad oder in einer Turnhalle ausprobiert. Mittlerweile haben sich in der Schweiz bereits neun Vereine gebildet, die dem Swiss Speed Badminton Verband beigetreten sind.



9. Schweizer Meisterschaft in Buchs

Wer die Schweizer Vereine und Spieler/innen live erleben möchte, ist am kommenden Wochenende herzlich eingeladen nach Buchs zu kommen. Am Samstag, 6. Mai und Sonntag, 7. Mai 2017 finden in der Sporthalle Berufsbildungszentrum BZB in Buchs die 9. Schweizer Meisterschaften statt. Gespielt wird bei den Damen und Herren in verschiedenen Altersklassen sowie den Kategorien Einzel, Doppel und Mixed. Diesjähriger Veranstalter der Speed Badminton Schweizermeisterschaft sind die Ostschweizer «Rheintal Speeders» vom Speed Badminton Club Rheintal/Fürstentum Liechtenstein. Der Verein wurde 2013 gegründet, zählt aktuell 15 Mitglieder und wird vom Schweizer Kaderspieler Emanuel Meier aus Grabs als Präsident geleitet.

Die Schweizer Speed Badminton Vereine freuen sich auf zahlreiche Zuschauer und Unterstützer, die am kommenden Wochenende den Weg nach Buchs finden um sich ein Bild von der jungen und actionreichen Sportart zu machen.

Speed Badminton Schweizer Meisterschaft 2017

Datum: Samstag, 6. Mai 2017 von 8 – 19 Uhr / Sonntag, 7. Mai 2017 von 8 – 17 Uhr

Ort: Sporthalle Berufsbildungszentrum BZB, Hanflandstrasse 17, 9470 Buchs

Weitere Informationen:

Rheintal Speeders, Grabs

Emanuel Meier, Tel. +41 79 430 97 86

www.rheintalspeeders.ch

info@rheintalspeeders.ch