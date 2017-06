Warum die Lenkerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor wird derzeit abgeklärt. © KAPO ZG

Glück im Unglück hatte am Sonntag eine 59-jährige Autofahrerin in Unterägeri ZG: Sie kam von der Strasse ab, durchbrach einen Zaun und stürzte 20 Meter in die Tiefe. Ihr Auto kam in einem Graben zum Stillstand. Die Frau wurde nur leicht verletzt.