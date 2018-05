Guerrero kann doch an WM teilnehmen

Aufatmen bei Paolo Guerrero: Perus Captain darf nun doch zur WM © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Perus Captain Paolo Guerrero kann nun doch an der WM in Russland teilnehmen. Die Vollstreckung der Dopingsperre des früheren Bundesliga-Profis wird provisorisch ausgesetzt. Dies teilte das Schweizer Bundesgericht am Donnerstag mit.