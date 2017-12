Damit ist der ehemalige Bundesliga-Stürmer ab dem 4. Mai wieder spielberechtigt.

Der 33-Jährige, der derzeit für Flamengo Rio de Janeiro spielt, war nach dem WM-Qualifikationsspiel Perus gegen Argentinien am 5. Oktober in Buenos Aires positiv auf den Kokain-Metaboliten Benzoylecgonin getestet worden. An der WM, die am 14. Juni beginnt, spielt Peru in der Gruppe C gegen Frankreich, Dänemark und Australien.

(SDA)