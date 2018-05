Sperrung im San Bernadino-Tunnel: Reisecar brennt

Im San Bernardinotunnel ist heute kurz nach 13 Uhr ein deutscher Car in Brand geraten. © Kantonspolizei Graubünden

Am frühen Freitagnachmittag geriet ein Reisecar im San Bernadino Tunnel in Brand. Aus Sicherheitsgründen wurde der Tunnel in beide Richtungen gesperrt, der Verkehr wird über den Pass umgeleitet.