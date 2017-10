Spiele gegen Barnetta & Co. Curling

Im November messen sich die besten Curling-Spieler von Europa in der Eishalle Lerchenfeld in St.Gallen. Wer bei der EM nicht nur zusehen will, der ist hier genau richtig.

Spiele gegen unsere Promis

FM1Today veranstaltet am 16. November 2017 ein Promi-Game, das ihr nicht mehr vergessen werdet: FC St.Gallen-Spieler Barnetta, Snowboardprofi Julie Zogg, die Leichtathletin Selina Büchel und der Kopf von «The Blackouts» Jonas Schneider stellen sich auf das Eisfeld um gegen dich zu spielen.

Meldet euch an

Melde jetzt dein Team (vier Mitglieder) an und erlebt nicht nur ein unvergessliches Curling-Spiel mit Barnetta und Co., sondern auch ein anschliessendes Nachtessen mit den Promis. Gecoacht werden beide Teams durch je ein Mitglied des Schweizer-Curling-Teams.

Das Promi-Game findet am Donnerstag, 16. November 2017 ab 17 Uhr, in der Curling-Arena in

St. Gallen statt.

Hier geht’s zu den Teilnahmebedingungen.